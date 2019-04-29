Защитник "Спартака" Рассказов выбил из строя на длительный срок

Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов выбыл из строя из-за травмы, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, у футболиста диагностирована трещина в лодыжке. Эту травму он получил в матче 24-го тура чемпионата России с "Енисеем" (2:0). Сроки восстановления игрока не разглашаются, но он точно пропустит остаток нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне 21-летний Рассказов провел за "Спартак" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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