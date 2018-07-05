Защитник "Спартака" сделал громкий прогноз на выступление сборной России на ЧМ-2018

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров считает, что у сборной России есть шанс дойти до финала Чемпионата Мира-2018.

"Сборная выступает отлично, все факторы складываются. Болельщики стали настоящим 12-м игроком. Нам остается пожелать удачи. После такого результата верится, что сборная и до финала может дойти. Смотришь на этот непредсказуемый чемпионат и понимаешь, что ничего невозможного нет, и любой соперник может дать серьезный отпор", - приводят слова Комбарова российские СМИ.

Напомним, что в 1/4 финала ЧМ-2018 Россия сыграет с Хорватией. Матч состоится 7 июля.

Не пропустите: Сборная Россия прибыла в Сочи на матч с Хорватией: опубликованы фото. | http://soccernews.ru