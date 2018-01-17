Защитник "Спартака" Таски может вернуться в Германию

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Защитник "Спартака" Таски может вернуться в Германию

"Вердер" проявляет интерес к немецкому защитнику "Спартака" Сердару Таски, сообщает Weser-Kurier.

По сведениям издания, бременский клуб намерен подписать футболиста летом, когда у него завершится контракт с "красно-белыми". В этом случае он может достаться немцам бесплатно.

В этом сезоне 30-летний Таски провел за "Спартак" 18 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Не пропустите: Таски: "Легко представляю себя в "Спартаке" и через несколько лет". | http://soccernews.ru

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