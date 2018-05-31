Защитник "Спартака" Таски продолжит карьеру в Турции

Защитник московского "Спартака" Сердар Таски в ближайшее время сменит клубную прописку.

31-летний немец, контракт которого с "красно-белыми" подходит к концу, продолжит карьеру в "Истанбуле".

Таски выступал за "Спартак" с 2013 года, сыграл 85 матчей и забил 3 гола. Сдавался в аренду "Баварии".

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