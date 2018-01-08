Защитник "Спартака" Тигиев рассказал, когда вернётся в строй

Защитник московского "Спартака" Георгий Тигиев рассказал, когда он окончательно восстановится после травмы и вернётся в строй.

По словам 22-летнего футболиста, он будет готов снова выходить на поле по возобновлении чемпионата России в марте.

Напомним, что Тигиев получил травму передней крестообразной связки колена и повреждение мениска ещё в середине сентября прошлого года.

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