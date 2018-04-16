Защитник "Спартака" Тигиев восстановился после травмы колена

Защитник московского "Спартака" Георгий Тигиев полностью восстановился после травмы крестообразных связок колена.

Как сообщает официальный сайт "красно-белых", 22-летний футболист в понедельник приступил к работе в общей группе.

Напомним, что Тигиев не выходит на поле с 17 сентября прошлого года.

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