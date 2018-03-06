Защитник "Спартака" вызван в сборную Сербии

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Защитник "Спартака" вызван в сборную Сербии
Защитник "Спартака" Никола Максимович получил приглашение в сборную Сербии, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист включен в список игроков, которые могут принять участие в товарищеских матчах с Марокко (23 марта) и Нигерией (27 марта).

Напомним, что 26-летний Максимович перешел в "Спартак" из "Наполи" на правах аренды этой зимой и сыграл за "красно-белых" 1 матч.

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