Защитник "Спартака" вызван в сборную Сербии



Защитник "Спартака" Никола Максимович получил приглашение в сборную Сербии, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист включен в список игроков, которые могут принять участие в товарищеских матчах с Марокко (23 марта) и Нигерией (27 марта).

Напомним, что 26-летний Максимович перешел в "Спартак" из "Наполи" на правах аренды этой зимой и сыграл за "красно-белых" 1 матч.

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