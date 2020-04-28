Защитник "Спартака" Жиго заявил, что пока неизвестно, когда возобновятся тренировки в клубе

Теги спартак москвасамюэль жиго

Защитник "Спартака" Жиго заявил, что пока неизвестно, когда возобновятся тренировки в клубе

Футболист "Спартака" Самюэль Жиго сообщил, что пока никто точно не знает, когда сезон РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится.

"Недавно получили несколько сообщений. Уверенности в скором возобновлении сезона нет. Все будет зависеть от того, что решит российское правительство. Ожидалось, что тренировки возобновятся в мае, но сейчас они откладываются. Теперь речь идет о 15 мая.Мы проводим тренировки три раза в неделю с помощью видеоконференций с тренерами по физподготовке. Мы работаем, чтобы продолжать поддерживать форму", - цитирует Жиго Goal.com.

Сезон РПЛ приостановлен до конца мая из-за пандемии коронавируса. Возможно, сезон будет возобновлен в конце июня.

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