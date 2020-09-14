Защитник "Спортинга" Маркос Акунья стал игроком "Севильи". Об этом сообщает пресс-служба испанцев.

Соглашение футболиста с испанским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро плюс 2 млн евро бонусов.

Акунья играл за "Спортинг" в течение последних трех сезонов. В его активе 2 гола и 2 результативные передачи в 24 матчах.

@AcunaMarcos17 ya es nuevo jugador sevillista y viajará de inmediato para incorporarse al stage en tierras alicantinas. ⚪️#vamosmiSevilla #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 14, 2020

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