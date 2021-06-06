Защитник "Спортинга" отказал двум клубам РПЛ

Фото: инстаграм Розье

Защитник лиссабонского "Спортинга" Валентин Розье отклонил предложения двух российских клубов.

Как сообщает Sözcü, 24-летний француз отказал "Динамо" и "Спартаку". Он хочет остаться в "Бешикташе", за который выступал в минувшем сезоне на правах аренды.

В прошедшем сезоне на счету Розье три гола и шесть ассистов в 37 играх.

Отметим, что трансферная стоимость футболиста оценивается в 7,5 миллиона евро.

Читайте также: Агент Гомеса подтвердил интерес со стороны "Спартака". | http://soccernews.ru