Защитник "Спортинга" отказал двум клубам РПЛ

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Защитник "Спортинга" отказал двум клубам РПЛФото: инстаграм Розье

Защитник лиссабонского "Спортинга" Валентин Розье отклонил предложения двух российских клубов.

Как сообщает Sözcü, 24-летний француз отказал "Динамо" и "Спартаку". Он хочет остаться в "Бешикташе", за который выступал в минувшем сезоне на правах аренды.

В прошедшем сезоне на счету Розье три гола и шесть ассистов в 37 играх.

Отметим, что трансферная стоимость футболиста оценивается в 7,5 миллиона евро.

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