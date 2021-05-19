Защитник "Спортинга" отказывается переходить в "Динамо"

Фото: инстаграм Розье/Автор неизвестен

Защитник лиссабонского "Спортинга" Валентин Розье попал в сферу интересов "Динамо".

По сведениям SIC Notícias, московский клуб предложил за 24-летнего француза 6,5 миллиона евро. Однако игрок отказывается переезжать в Россию.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2024 года.

Текущий сезон Розье провел в аренде в "Бешикташе". За турецкий клуб он провел 37 игр, забил три гола и отдал шесть ассистов.

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