Защитник "Тамбова" перейдет в "Ростов"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил о скором переходе защитника Максима Осипенко в "Ростов".

"Максим Осипенко продолжит карьеру в "Ростове". Сумма трансфера пока обсуждается", - заявил Худяков.

Осипенко выступает за "Тамбов" с минувшего лета. В этом сезоне на его счету один забитый гол в 18 играх.

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