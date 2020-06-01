Защитник "Торпедо" Самсонов продлил контракт с клубом

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Защитник "Торпедо" Самсонов продлил контракт с клубом

Защитник "Торпедо" Артем Самсонов продлил контракт с клубом до конца следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба черно-зеленых.

Контракт 31-летнего игрока истекал в мае 2020 года.

В текущем сезоне футболист провел за "Торпедо" 30 матчей. За московский клуб защитник играет с 2018 года.

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