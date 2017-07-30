Защитник "Тосно" хочет играть за "Челси"

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Защитник "Тосно" хочет играть за "Челси"

Сербский защитник "Тосно" Раде Дугалич поделился амбициозными планами однажды оказаться в лондонском "Челси".

"Всё очень просто - хотел бы когда-нибудь играть в "Челси". Настраиваю себя. Вообще это моя любимая команда. И 26-й номер, который у меня на игровой майке, взял из-за Терри, он тоже выступал под ним" - сказал 24-летний футболист.

Дугалич выступает за "Тосно" с 2016 года, сыграл 42 матча и забил 4 гола.

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