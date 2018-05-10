Защитник "Тосно" Маргасов стал автором уникального достижения

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Защитник "Тосно" Маргасов стал автором уникального достижения

Защитник "Тосно" Тимофей Маргасов стал автором уникального достижения.

25-летний футболист - первый игрок, которому удалось выиграть Кубок России с тремя разными командами.

Ранее Маргасов побеждал в этом турнире с "Ростовом" в 2014 году и "Локомотивом" в 2017 году.

Не пропустите: "Тосно" обыгрывает "Авангард" и становится обладателем Кубка России. | http://soccernews.ru

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