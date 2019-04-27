Защитник "Тоттенхэма" Алдервейрелд может перейти в "Ювентус"
Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд по окончании сезона, возможно, покинет команду. Об этом сообщает Calcio Mercato.
По данным источника, футболист может стать игроком "Ювентуса". Спортивный директор туринцев намерен посетить матч 1/2 Лиги чемпионов с "Аяксом", чтобы последить за 30-летнем игроком.
Алдервейрелд перешел в "Тоттенхэм" в 2015 году, подписав контракт сроком на 5 лет. Сумма отступных - 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 44 матчах в АПЛ, не отметившись результативными действиями.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14