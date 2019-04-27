Защитник "Тоттенхэма" Алдервейрелд может перейти в "Ювентус"

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Защитник "Тоттенхэма" Алдервейрелд может перейти в "Ювентус"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд по окончании сезона, возможно, покинет команду. Об этом сообщает Calcio Mercato.

По данным источника, футболист может стать игроком "Ювентуса". Спортивный директор туринцев намерен посетить матч 1/2 Лиги чемпионов с "Аяксом", чтобы последить за 30-летнем игроком.

Алдервейрелд перешел в "Тоттенхэм" в 2015 году, подписав контракт сроком на 5 лет. Сумма отступных - 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 44 матчах в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

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