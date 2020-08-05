Защитник "Тоттенхэма" хочет перейти в "Милан"
Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье близок к уходу из клуба.
Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, в услугах 27-летнего ивуарийца заинтересован "Милан". При этом футболист согласен перейти в стан "россонери".
Отмечается, что "Тоттенхэм" оценивает Орье в 20 миллионов евро, однако "Милан" ведет переговоры о снижении цены.
В минувшем сезоне Орье провел 42 игры, забил два гола и отдал 10 ассистов.
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|Болонья
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|12
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