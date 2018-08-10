Защитник "Тоттенхэма" хочет перейти в ПСЖ

Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз хочет перейти в ПСЖ, сообщает Le Figaro.

По сведениям издания, фулбек "шпор", у которого натянутые отношения с главным тренером команды Маурисио Почеттино, намерен сменить клубную прописку уже этим летом.

Вариант с ПСЖ Роуз считает приоритетным для себя. Он считает, что сможет побороться за место в стартовом составе парижан с Лайвином Курзава.

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