Защитник "Тоттенхэма" намерен закончить карьеру в ПСЖ

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Защитник "Тоттенхэма" намерен закончить карьеру в ПСЖ

Ивуарийский защитник "Тоттенхэма" Серж Орье заявил, что он надеется вернуться в свой бывший клуб ПСЖ.

"Я планирую закончить карьеру в составе ПСЖ. Такой у меня план. Я всегда болел за этот клуб и там у меня остались незаконченные дела. В детстве я приходил смотреть матчи на "Парк де Пренс" и всегда мечтал выступать за клуб. Когда выступаешь за свой клуб, то никуда не хочешь уходить", - приводит слова Орье Canal+ Afrique. 

Орье перешел из ПСЖ в "Тоттенхэм" летом 2017 года за 25 миллионов евро. фунтов. В нынешнем сезоне 27-летний защитник провел 33 матча во всех турнирах в составе лондонского клуба и отметился двумя голами. Его контракт со "шпорами" действует до лета 2022 года.

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