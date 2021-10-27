Защитник "Тоттенхэма" назвал Месси "богом футбола"

Теги лионель мессикристиан ромеро

Защитник "Тоттенхэма" назвал Месси "богом футбола"Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Защитник лондонского "Тоттенхэма" и сборной Аргентины Кристиан Ромеро поделился мнением о нападающем ПСЖ и своем партнере по национальной команде Лионеле Месси.

"Завоевание трофеев со сборной – это главное для меня, и победа на Кубке Америки прошлым летом стала самым ярким событием в моей карьере. Мне нравится играть за страну, а выступать рядом с Месси – особое удовольствие.

Я знаю его только как футболиста, но он настоящий бог футбола. Для меня честь быть его партнером и соотечественником. Он всегда помогает молодежи, он очень скромный и сдержанный парень.

Я считаю его лучшим футболистом мира, и играть рядом с ним всегда здорово", – сказал Ромеро.

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