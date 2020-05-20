Защитник "Тоттенхэма" Орье снова нарушил правила самоизоляции

Теги тоттенхэмсерж орье

Защитник "Тоттенхэма" Орье снова нарушил правила самоизоляции

Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье снова нарушил условия карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Недавно 27-летний футболист опубликовал в инстаграме фото новой стрижки и личным парикмахером. Фанаты отметили, что футболист уже в третий раз нарушает условия самоизоляции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yes Sir @justscuts #LeCoiffeurEstBon

Публикация от Thecrazychild93 (@sergeaurier)

Ранее футболист был замечен на пробежке и на тренировке с одноклубником.

Отметим, что в скором времени игроки "Тоттенхэма" смогут начать тренировки в небольших группах впервые за два месяца.

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