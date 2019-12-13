Защитник "Тоттенхэма" отказывается общаться с Моуринью
Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз сообщил о своем желании покинуть клуб.
"Я еще ни разу не общался с Жозе Моуринью и эти разговоры мне не нужны. Я проведу в клубе еще 18 месяцев, поэтому не вижу смысла общаться с тренером.
Я продолжу выкладываться на полную, чтобы помочь клубу занять место в топ-4 АПЛ", - приводит слова Роуза The Guardian.
Отметим, что через 18 месяцев, а если точнее то в июне 2021 года, у футболиста истекает соглашение с клубом.
В этом сезоне Роуз провел 14 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.
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