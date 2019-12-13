Защитник "Тоттенхэма" отказывается общаться с Моуринью

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Защитник "Тоттенхэма" отказывается общаться с Моуринью

Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз сообщил о своем желании покинуть клуб.

"Я еще ни разу не общался с Жозе Моуринью и эти разговоры мне не нужны. Я проведу в клубе еще 18 месяцев, поэтому не вижу смысла общаться с тренером.

Я продолжу выкладываться на полную, чтобы помочь клубу занять место в топ-4 АПЛ", - приводит слова Роуза The Guardian.

Отметим, что через 18 месяцев, а если точнее то в июне 2021 года, у футболиста истекает соглашение с клубом.

В этом сезоне Роуз провел 14 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Похожая картина была и в Манчестер Юнайтед с Люка Шоу, первого на которого взъелся автобусник. .... Потом Погба и т.д.

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