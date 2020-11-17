Защитник "Тоттенхэма" заразился коронавирусом

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Защитник "Тоттенхэма" заразился коронавирусом

У правого защитника лондонского "Тоттенхэма" Мэтта Доэрти выявлена коронавирусная инфекция.

28-летний футболист сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной Ирландии.

Напомним, что фулбек перешёл в "Тоттенхэм" из "Вулверхэмптона" в конце августа за 16,8 миллиона евро.

В составе "шпор" Доэрти сделал 1 ассист в 10 матчах во всех турнирах.

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