Защитник тульского "Арсенала" Бауэр высказался о возможности играть за сборную России

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Защитник тульского "Арсенала" Бауэр высказался о возможности играть за сборную России

Защитник тульского "Арсенала" Роберт Бауэр рассказал, как он относится к возможному получению гражданства России или Казахстана и выступлению за национальные сборные этих стран.

"Если увижу перспективу в том, чтобы получить российское или казахстанское гражданство, а мне скажут окей, всерьёз задумаюсь и постараюсь это сделать. Но сейчас я об этом не думаю. Многое будет зависеть от того, насколько серьёзно эти страны будут заинтересованы в том, чтобы я за них играл", - сказал 24-летний футболист.

Бауэр - гражданин Германии. Его бабушка и дедушка родом из России, а родители долго жили в Казахстане.

За тульский "Арсенал" игрок выступает с августа 2019 года, сыграл 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его контракт с "канонирами" рассчитан до конца сезона 2021/22.

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