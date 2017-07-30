Защитник тульского "Арсенала" Григалава получил тяжёлую травму головы

В матче третьего тура чемпионата России между "Рубином" и тульским "Арсеналом" защитник "канониров" Гия Григалава получил тяжёлую травму головы.

"У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, оскольчатый перелом левой скуловой кости со смещением и рваная рана левой скуловой области. В воскресенье пройдём консультацию в одном из медицинских центров Москвы, тогда и будет принято решение об операции. Сроки восстановления будут зависеть от того, как пройдёт операция. Раньше, чем через месяц, Гия точно не приступит к тренировкам. Потребуется, скорее всего, защитная маска" - сказал врач "Арсенала" Александр Резепов.

Стоит отметить, что Григалава получил удар коленом в лицо от нападающего "Рубина" Жонатаса, за что тот не был наказан даже жёлтой карточкой.

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