Защитник тульского "Арсенала" вошел в тренерский штаб клуба

Защитник тульского "Арсенала" Анри Хагуш вошел в тренерский штаб клуба под руководством Дмитрия Парфенова.

"На сборе мы обсудили дальнейшую футбольную карьеру Анри в "Арсенале". Я дал ему выбор продолжать выступать в качестве футболиста или попробовать себя на тренерском поприще. Он остановился на втором варианте. У него есть бесценный опыт, которым он может поделиться с молодежью. Уверен, в будущем он станет сильным тренером", - заявил президент клуба Гурам Аджоев.

Хагуш выступает за "Арсенал" с 2015 года. В этом сезоне он провел всего четыре игры в РПЛ.

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