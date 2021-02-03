Защитник тульского "Арсенала" вошел в тренерский штаб клуба
Защитник тульского "Арсенала" Анри Хагуш вошел в тренерский штаб клуба под руководством Дмитрия Парфенова.
"На сборе мы обсудили дальнейшую футбольную карьеру Анри в "Арсенале". Я дал ему выбор продолжать выступать в качестве футболиста или попробовать себя на тренерском поприще. Он остановился на втором варианте. У него есть бесценный опыт, которым он может поделиться с молодежью. Уверен, в будущем он станет сильным тренером", - заявил президент клуба Гурам Аджоев.
Хагуш выступает за "Арсенал" с 2015 года. В этом сезоне он провел всего четыре игры в РПЛ.
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