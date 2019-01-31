Защитник "Тулузы" Тодибо перейдёт в "Барселону"

Футболист "Тулузы" Жан-Клер Тодибо станет игроком "Барселоны" до закрытия зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, каталонский клуб готов отдать за игрока 1-2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист перейдет в "Барсу" только летом, однако клуб изменил свое решение.

19-летний Тодибо является воспитанником "Тулузы". За команду он провел 10 матчей и отметился 1 голом и 1 ассистом.

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