Защитник "Тулузы" Тодибо перейдёт в "Барселону"
Футболист "Тулузы" Жан-Клер Тодибо станет игроком "Барселоны" до закрытия зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, каталонский клуб готов отдать за игрока 1-2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что 19-летний футболист перейдет в "Барсу" только летом, однако клуб изменил свое решение.
19-летний Тодибо является воспитанником "Тулузы". За команду он провел 10 матчей и отметился 1 голом и 1 ассистом.
Не пропустите: "Барселона" установила рекорд Кубка Испании | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Зенит" может сегодня оформить трансфер Азмуна
-
"Валенсия" анонсировала переход игрока "Алавеса"
-
Игрок "Эмполи" может перейти в "Наполи"
-
Онлайн-трансляция закрытия трансферного окна в Европе
-
Мы самая дружная пара форвардов в России: Зе Луиш рассказал о взаимоотношениях с Адриано
-
Игрок "Зенита" может перейти в "Эспаньол"
-
"Монако" арендовал игрока "Тоттенхэма" Нкуду до конца сезона
-
"Милан" подписал защитника молодежной сборной Португалии
-
1
Он велик как личность: Коутиньо ярко высказался о Месси
-
Нико Ковач рассказал о трансферных планах "Баварии"
-
Неймар взбесился, когда его спросили о возвращении в "Барсу". Очень грубый ответ
-
Одаренный футболист: Сульшер прокомментировал продление контракта "МЮ" с Мартиалем
-
"Ньюкасл" арендовал игрока "Монако" Барреку
-
Он поможет нам: Эмери прокомментировал переход Суареса в "Арсенал"
-
Мартиаль подписал с новый контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
Защитник "Тулузы" Тодибо перейдёт в "Барселону"
-
Рабьо приостановил переговоры с "Барселоной"
-
Башкиров подписал контракт с "Рубином"
-
Газизов рассказал о трансферных планах "Уфы"
-
"Манчестер Сити" подписал капитана юношеской сборной Хорватии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|21
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8