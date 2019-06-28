Защитник "Уфы" перейдет в "Рому"

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Защитник "Уфы" перейдет в "Рому"

Румынский защитник "Уфы" Йонуц Неделчару перейдет в "Рому", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, сумма трансфера составит четыре миллиона евро. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

23-летний Неделчару выступает за "Уфу" с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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