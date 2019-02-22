Защитник "Уфы" станет игроком московского клуба

Защитник "Уфы" Игорь Дивеев перейдет в ЦСКА. Об этом сообщает "Чемпионат".

Трансфер состоится сегодня, 22 февраля. Ранее директор клуба сообщал, что помимо Дивеева, команду может покинут еще один игрок.

Сегодня стало известно, что в стан уфимцев перешел нападающего люблянской "Олимпии" Андрес Вомбергар, заключивший контракт с клубом на 3,5 года.

В нынешнем сезоне 19-летний Дивеев участвовал лишь в 2 матчах, не отметившись результативными передачами.



"Уфа" с 16 очками занимает 14 место турнирной таблицы. ЦСКА, имея в активе 30 баллов, расположился на 3 позиции.

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