Защитник "Уфы" Журавлев интересен трём топ-клубам РПЛ

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Защитник "Уфы" Журавлев интересен трём топ-клубам РПЛ

Фото твиттер "Уфы"

На центрального защитника "Уфы" Юрия Журавлева претендуют ведущие клубы российской Премьер-лиги.

По данным "Матч ТВ", заполучить 25-летнего футболиста хотят "Зенит", ЦСКА и "Краснодар".

Рыночная стоимость россиянина оценивается в 500 тысяч евро.

В текущем сезоне Журавлев сыграл за "Уфу" 17 матчей и сделал 2 ассиста.

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