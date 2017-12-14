Защитник украинской "Звезды" Пепе отправится на просмотр в топ-клуб

Теги звезда кропивницкий

Защитник украинской "Звезды" Пепе отправится на просмотр в топ-клуб

Главный тренер "Звезды" Роман Монарев заявил, что французского защитника его команды Сесе-Франка Пепе пригласили на просмотр в топ-клуб.

"Пепе имеет предложение и поедет на просмотр в топ-клуб. Надеюсь, что он сможет показать себя с лучшей стороны и, тем самым, привлечь большее внимание к нашей команде, что позволит и нам приглашать более качественных зарубежных и украинских исполнителей. Можно сказать, что, как французы открывали для себя украинский рынок, так и мы – французский. И я считаю этот опыт удачным", - приводит слова Монарева официальный сайт клуба.

21-летний Пепе перешел в "Звезду" прошлым летом из "Марселя" и провел 11 матчей в чемпионате Украины. Стоит отметить, что футболист является воспитанником ПСЖ.

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