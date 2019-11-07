Защитник Уокер стал первым с 2016 года англичанином, совершившим сейв в матче Лиги Чемпионов

За последние три года ни один английский вратарь не совершал сейвов в матчах Лиги Чемпионов.

Эту серию неожиданно прервал защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер, который занял место в воротах после удаления Клаудио Браво во вчерашней игре против "Аталанты".

По информации Daily Mail, 29-летний фулбек "горожан" стал первым за три года англичанином, которому удалось совершить сейв в самом престижном еврокубковом турнире.

Это первый подобный случай с декабря 2016 года, когда свои ворота в ЛЧ спас голкипер "Лестера" Бен Хамер.

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