Защитник "Уотфорда" Фемения близок к переходу в "Спартак"
Защитник "Уотфорда" Кико Фемения близок к переходу в московский "Спартак". Об этом сообщает Diario Sport.
По данным источника, стороны близки к заключению арендного соглашения. В контракте 29-летнего испанца будет присутствовать опция выкупа.
Ожидается, что в ближайшие дни футболист отправится в Россию, чтобы стать игроком "Спартака".
Ранее агент Фемения подтвердил, что "Спартак" проявляет интерес к игроку.
А еще: "Нойер вернулся". Селихов высказался о своем настрое в борьбе за место в составе "Спартака"| http://soccernews.ru
главное
-
Россия проиграла Швеции в товарищеском матче
-
Ибрагимович снова сдал положительный тест на коронавирус
-
Николо Скира: в "Интере" выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом
-
Дзюба, Мостовой и Джанаев - в старте сборной России на матч со Швецией
-
РФС решил сократить квоту зрителей на матче Россия - Швеция до 5 тысяч
Лента новостей
-
Соболев стал 12-м игроком, забившим в своем дебютном матче за сборную России
-
"Россия была лучше, должны были побеждать". Самедов высказался о поражении от Швеции
-
Геркус сообщил том, что "Спартак" приобретет игрока "Челси" Мозеса
-
Черчесов: "У Турции всегда сильная команда, поэтому нас ждет сложный матч"
-
Защитник "Уотфорда" Фемения близок к переходу в "Спартак"
-
Черчесов высказался о дебюте Соболева и Мостового в сборной России
-
"Спартак" в твиттере прокомментировал дебютный матч Соболева
-
Соболев поделился впечатлениями от дебютной игры в составе сборной России
-
Черчесов подвел итоги товарищеского матча России против Швеции
-
Экс-игрок "Динамо" Колодин высказался о поражении сборной России от Швеции
-
Молодежная сборная Хорватии разгромила команду Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2021
-
"Нойер вернулся". Селихов высказался о своем настрое в борьбе за место в составе "Спартака"
-
Сборная Грузии в полуфинале квалификации Евро-2020 обыграла Беларусь
-
Россия проиграла Швеции в товарищеском матче
-
"Интер" хочет подписать Жервиньо в январе
-
Тихонов: "Слышал, что второй тест Джикии и Гильерме на коронавирус был отрицательным"
-
Дани Алвес рассказал, как относится к индивидуальным наградам
-
Погба высказался по поводу интереса к нему со стороны "Реала"
-
Селихов поделился воспоминаниями о работе с экс-тренером "Спартака" Олегом Кононовым
-
Ибрагимович снова сдал положительный тест на коронавирус
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18