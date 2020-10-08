Защитник "Уотфорда" Фемения близок к переходу в "Спартак"

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Защитник "Уотфорда" Фемения близок к переходу в "Спартак"

Защитник "Уотфорда" Кико Фемения близок к переходу в московский "Спартак". Об этом сообщает Diario Sport.

По данным источника, стороны близки к заключению арендного соглашения. В контракте 29-летнего испанца будет присутствовать опция выкупа.

Ожидается, что в ближайшие дни футболист отправится в Россию, чтобы стать игроком "Спартака".

Ранее агент Фемения подтвердил, что "Спартак" проявляет интерес к игроку.

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