Защитник "Урала" Динга: "Приятно принимать участие в чемпионской гонке"

Защитник екатеринбургского "Урала" Доминик Динга прокомментировал победу своей команды над московским "Спартаком" в рамках 26-го тура РФПЛ.

"Конечно, эмоции хорошие. Новый стадион открыт. Для нас это была очень важная игра. Мы сумели победить - это самое главное. Против кого тяжелее было играть? Против Промеса. Он быстрый, обыгрывает хорошо. И против Зе Луиша. Он хорошо прыгает. "Урал" сделал "Локомотив" чемпионом? Приятно принимать участие в золотой гонке", - цитирует 20-летнего бека официальный сайт его клуба.

Напомним, "Урал" прокомментировал ситуацию с возможным протестом "Спартака". | soccernews.ru