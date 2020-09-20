Защитник "Урала" Герасимов высказался о матче с "Зенитом"
Защитник "Урала" Алексей Герасимов высказался о ничейном результате в матче 8-го тура РПЛ в "Зенитом" (1:1).
"Спасибо болельщикам, что пришли, поддержали нас, а мы в свою очередь хотели не упасть в грязь лицом, сделать хороший результат для них, хотелось, конечно, победить. Но ничья с "Зенитом" - действующим чемпионом - это тоже хороший результат для нас.
Установка перед матчем была играть компактно в обороне, чтобы не было зон, прессинговать по возможности. Что-то получалось, что-то не совсем, но в целом были моменты, когда обоюдно атаковали. Считаю, что установку на игру выполнили.
В раздевалке были только положительные эмоции, потому что с "Зенитом" у нас отрицательная статистика и только две ничьи до этого было. Каждое очко с чемпионом на вес золота", - цитирует Герасимова официальный сайт "Урала".
"Урал" после 8 туров РПЛ занимает 10 место в турнирной таблице.
А еще: Панюков - о голе Дзюбы в ворота "Урала": "Мы в шоке были. Все видели, что чистый офсайд"| http://soccernews.ru
главное
-
Стало известно, сколько "Интер" заплатит "Барселоне" за Видаля
-
Очередное чемпионство "Баварии", возможный провал "Лейпцига", "Байер" без головы - чего ожидать от нового сезона Бундеслиги?
-
Главные новости дня: 19 сентября
-
"Барселона" в 43-й раз стала обладателем Кубка Гампера
-
Дортмунд благодаря дублю Холанда вышел победителем из дерби "Боруссий"
Лента новостей
-
"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью ведущего "Русского лото" Михаила Борисова
-
Хавбек "Челси" Хаверц ярко высказался о Юргене Клоппе
-
Выручка ЦСКА за год снизилась почти вдвое. Чистый убыток - 66 млн долларов
-
В Гане автобус с футболистами упал в реку. Восемь игроков скончалось
-
Стало известно, сколько "Интер" заплатит "Барселоне" за Видаля
-
Защитник "Урала" Герасимов высказался о матче с "Зенитом"
-
Очередное чемпионство "Баварии", возможный провал "Лейпцига", "Байер" без головы - чего ожидать от нового сезона Бундеслиги?
-
Сульшер прокомментировал поражение "МЮ" в матче с "Кристал Пэлас"
-
Артета подвел итоги победного матча "Арсенала" с "Вест Хэмом"
-
"Порту" обыграл "Брагу" в чемпионата Португалии
-
Главные новости дня: 19 сентября
-
Куман отреагировал на слухи, что он не рассчитывает на Пуча
-
Президент "Урала" жёстко раскритиковал судейство в матче с "Зенитом"
-
Бэйл высказался о возвращении в "Тоттенхэм"
-
"Монако" проиграл "Ренну", пропустив два гола в конце матча
-
"Валенсия" без Черышева уступила "Сельте"
-
"Арсенал" на своём поле дожал "Вест Хэм"
-
"Рома" потеряла очки в игре с "Вероной"
-
Семак назвал сроки восстановления Ракицкого
-
Стала известна дата прибытия Манджукича в Москву
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22