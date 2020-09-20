Защитник "Урала" Герасимов высказался о матче с "Зенитом"

Защитник "Урала" Алексей Герасимов высказался о ничейном результате в матче 8-го тура РПЛ в "Зенитом" (1:1).

"Спасибо болельщикам, что пришли, поддержали нас, а мы в свою очередь хотели не упасть в грязь лицом, сделать хороший результат для них, хотелось, конечно, победить. Но ничья с "Зенитом" - действующим чемпионом - это тоже хороший результат для нас.

Установка перед матчем была играть компактно в обороне, чтобы не было зон, прессинговать по возможности. Что-то получалось, что-то не совсем, но в целом были моменты, когда обоюдно атаковали. Считаю, что установку на игру выполнили.

В раздевалке были только положительные эмоции, потому что с "Зенитом" у нас отрицательная статистика и только две ничьи до этого было. Каждое очко с чемпионом на вес золота", - цитирует Герасимова официальный сайт "Урала".

"Урал" после 8 туров РПЛ занимает 10 место в турнирной таблице.

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