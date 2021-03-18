Защитник "Урала" наехал на журналиста после вопроса о Промесе (видео)
Фото: Евроспорт/Автор неизвестен
Защитник екатеринбургского "Урала" Игорь Калинин резко ответил на вопросы журналиста Александра Неценко в перерыве матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги против московского "Спартака".
"Промес выкручивал позвонки? Кому выкручивал позвонки? Чего ты смеешься? Выражайтесь правильно, ничего не выкручивал", - сказал Калинин в эфире канала "Матч Премьер".
А ЧЕ ТЫ СМЕЕСЯ?? pic.twitter.com/9W6tCPIF53— Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) March 18, 2021
В первом тайме "Спартак" забил "Уралу" три безответных мяча. Голы забили Джордан Ларссон, Квинси Промес и Александр Соболев.
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