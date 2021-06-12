Защитник "Урала" перешёл в "Ростов"

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"Ростов" на своём официальном сайте объявил о подписании левого защитника "Урала" Игоря Калинина.

25-летний футболист заключил с донским клубом контракт, рассчитанный на пять сезонов.

На каких условиях фулбек сменил команду, пока неизвестно. Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.

Калинин выступал за "Урал" с февраля 2020 года, сыграл 32 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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