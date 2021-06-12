Защитник "Урала" перешёл в "Ростов"

Теги уралростовигорь калининтрансферы

Защитник "Урала" перешёл в "Ростов"

Фото сайт "Ростова"

"Ростов" на своём официальном сайте объявил о подписании левого защитника "Урала" Игоря Калинина.

25-летний футболист заключил с донским клубом контракт, рассчитанный на пять сезонов.

На каких условиях фулбек сменил команду, пока неизвестно. Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.

Калинин выступал за "Урал" с февраля 2020 года, сыграл 32 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Комличенко прокомментировал свой переход в "Ростов". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" намерен купить форварда "Зенита"

"Милан" намерен купить форварда "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов