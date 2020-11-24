Защитник "Валенсии" Мангаля рассказал, как он стал геймером

Теги валенсияэльяким мангаля

Защитник "Валенсии" Мангаля рассказал, как он стал геймером

Французский защитник "Валенсии" Эльяким Мангаля рассказал, что он является фанатом видеоигры Football Manager. 

"Я играю в Football Manager уже семь или восемь лет. Я помню то время, когда вместо игроков бегали маленькие колобки. Как-то друг посоветовал мне Football Manager вместо LFP Manager, который был ближе к FIFA по графике. Я понял, что FM более реалистичный в плане сложности.

Я быстро стал зависим от игры. Я могу сыграть сезон за 1,5 дня. Не могу сказать, что я фанатею от видеоигр, но FM — мое слабое место", - приводит слова Мангаля Get French Football News.

Не пропустите: Гасперини рассказал, ради какого клуба готов покинуть "Аталанту". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов среди россиян

Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов среди россиян

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов