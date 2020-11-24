Защитник "Валенсии" Мангаля рассказал, как он стал геймером

Французский защитник "Валенсии" Эльяким Мангаля рассказал, что он является фанатом видеоигры Football Manager.

"Я играю в Football Manager уже семь или восемь лет. Я помню то время, когда вместо игроков бегали маленькие колобки. Как-то друг посоветовал мне Football Manager вместо LFP Manager, который был ближе к FIFA по графике. Я понял, что FM более реалистичный в плане сложности.

Я быстро стал зависим от игры. Я могу сыграть сезон за 1,5 дня. Не могу сказать, что я фанатею от видеоигр, но FM — мое слабое место", - приводит слова Мангаля Get French Football News.

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