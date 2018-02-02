Защитник "Валенсии": "На "Камп Ноу" приходится бороться не только с "Барселоной", но и с судейством"

Защитник "Валенсии" Габриэль Паулиста подверг критике работу судейской бригады в первом полуфинальном матче Кубка Испании против "Барселоны".

"Парни сказали, что фол Серхи Роберто на Перейре тянул на красную карточку. На "Камп Ноу" приходится бороться не только с "Барселоной", но и с судейством" - цитирует Паулисту Marca.

Видео: Фол Серхи Роберто

Напомним, что "Барселона" обыграла "Валенсию" со счётом 1:0. Ответный матч состоится 8 февраля на "Месталье".

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