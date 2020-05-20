Защитник "Валенсии" Пиччини перенес операцию на колене
Во вторник, 19 мая, защитник "Валенсии" Кристиано Пиччини перенес операцию по удалению пластин и винтов, которые были использованы после перелома правой коленной чашечки в августе 2019 года.
"Всем привет! Этим утром я перенес операцию. Она была плановая и планировалась с первого дня реабилитации. Скоро я вернусь", - передает слова Пиччини пресс-служба клуба.
PARTE MÉDICO | @crispiccini— Valencia CF #AMUNTDesdeCasa (@valenciacf) May 19, 2020
➡️ https://t.co/EIEzkL6zFB@IMEDHospitales pic.twitter.com/b0dqoSoN4L
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 2 матчах Примеры.
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