Защитник "Вероны" Гюнтер заразился коронавирусом

Защитник "Вероны" Корай Гюнтер сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По данным источника, 26-летний футболист проведет две недели на самоизоляции. Остальные игроки команды сдали отрицательные тесты и продолжают тренироваться к матчам Серии А.

В текущем сезоне чемпионата Италии Гюнтер провел 3 матча.

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