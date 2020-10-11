Защитник "Вероны" Гюнтер заразился коронавирусом

Теги хеллас веронакоронавирус

Защитник "Вероны" Гюнтер заразился коронавирусом

Защитник "Вероны" Корай Гюнтер сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По данным источника, 26-летний футболист проведет две недели на самоизоляции. Остальные игроки команды сдали отрицательные тесты и продолжают тренироваться к матчам Серии А.

В текущем сезоне чемпионата Италии Гюнтер провел 3 матча.

Не пропустите: "Верона" перехватила трансферную цель "Локомотива"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Конте - самый высокооплачиваемый тренер в Серии А

Конте - самый высокооплачиваемый тренер в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов