Защитник "Вильярреала" Морено из-за травмы пропустит до двух месяцев

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Защитник "Вильярреала" Морено из-за травмы пропустит до двух месяцев

Защитник "Вильярреала" Альберто Морено из-за травмы пропустит около двух месяцев. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По данным источника, на тренировке, 26 августа, футболист растянул связки голеностопа и порвал мышцу голени на правой ноге.

Это уже вторая травма 27-летнего футболиста после его перехода из "Ливерпуля".

Морено играл за "Ливерпуль" с 2014 года. В стан испанского клуба он перешел этим летом.

А еще: Полузащитник "Малаги" Онтиверос перешел в "Вильярреал"| http://soccernews.ru
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