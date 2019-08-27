Защитник "Вильярреала" Морено из-за травмы пропустит до двух месяцев
Защитник "Вильярреала" Альберто Морено из-за травмы пропустит около двух месяцев. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
По данным источника, на тренировке, 26 августа, футболист растянул связки голеностопа и порвал мышцу голени на правой ноге.
Это уже вторая травма 27-летнего футболиста после его перехода из "Ливерпуля".
Морено играл за "Ливерпуль" с 2014 года. В стан испанского клуба он перешел этим летом.
А еще: Полузащитник "Малаги" Онтиверос перешел в "Вильярреал"| http://soccernews.ru
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