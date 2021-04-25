Защитник "Вильярреала" Пау Торрес назвал лучшего игрока в мире

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Защитник "Вильярреала" Пау Торрес назвал лучшего игрока в мире
Фото: инстаграм Пау Торреса/Автор неизвестен

Защитник "Вильярреала" Пау Торрес заявил, что он считает нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим футболистом в мире.

"Нам нужно быть очень внимательными с Месси. Он является лучшим футболистом в мире, но у них есть в атаке и другие классные игроки. Они прибавили после изменения системы. Нам нужно постараться остановить их", - приводит слова Торреса Marca.

Матч "Вильярреал" - "Барселона" состоится сегодня, 25 апреля, и начнется в 17:15.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 41 матч во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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