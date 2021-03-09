Защитник "Вильярреала" Торрес может перейти в один из клубов Манчестера

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Защитник "Вильярреала" Торрес может перейти в один из клубов МанчестераЗащитник "Вильярреала" Пау Торрес может покинуть свой клуб и перейти в АПЛ, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, в услугах 24-летнего испанца заинтересованы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". 

"Манкунианцы" намерены пригласит защитника уже в ближайшее трансферное окно. По мнению руководства клуба, Торрес может стать долгосрочным усилением обороны для "красных дьяволов".

Контракт игрока с "Вильярреалом" рассчитан до 30 июня 2024 года.
По оценке аналитического портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро. 

В сезоне 2020/2021 защитник принял участие в 31 матче во всех турнирах. На его счету 2 забитых мяча.

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