Защитник "Вильярреала" учит английский язык. Им интересуется "Манчестер Сити"

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Защитник "Вильярреала" учит английский язык. Им интересуется "Манчестер Сити"

Защитник "Вильярреала" Пау Торрес приступил к изучению английского языка, сообщает Daily Telegraph.

По сведениям издания, футболист заинтересовался вариантом с переходом в "Манчестер Сити", который хочет приобрести его в летнее трансферное окно. Впрочем, игроком также интересуется "Барселона".

В нынешнем сезоне 23-летний Торрес провел 26 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

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