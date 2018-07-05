Защитник "Витесса": "Головин может играть в топ-клубе"

Защитник голландского "Витесса" Вячеслав Караваев оценил перспективы полузащитника московского ЦСКА Александра Головина заиграть в Европе.

"Реально ли увидеть Головина в топ-клубе? Да. Любой футбол подойдет для Александра. Он сделает правильный выбор, будь то Испания, Англия или Италия. Головин - тот футболист, который может играть в топ-клубе. Главное - чтобы он прогрессировал и дальше", - цитирует 23-летнего бека Р-Спорт.

Напомним, Малуда оценил перспективы Головина в "Челси". | soccernews.ru