Защитник "Витесса" Кларк может перейти в "Ливерпуль"

Теги ливерпульвитесс

Защитник "Витесса" Кларк может перейти в "Ливерпуль"

Защитник "Витесса" Макс Кларк может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, 23-летний игрок может перейти в "Ливерпуль". Руководство английского клуба следит за результатами футболиста в этом сезоне.

Стоит отметить, что несколько клубов АПЛ также наблюдают за Кларком.

В этом сезоне он участвовал в 17 матчах за "Витесс", забив 1 гол.

А еще: Караваев оценил работу Слуцкого в "Витессе"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Черчесов продолжит работу по контракту

Черчесов продолжит работу по контракту

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 18 52
2 Лестер Сити Лестер Сити 20 42
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 19 38
4 Челси Челси 20 35
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 20 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 20 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 19 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 19 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 20 27
10 Эвертон Эвертон 20 25
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 20 25
12 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 20 24
13 Бернли Бернли 20 24
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 20 23
15 Саутгемптон Саутгемптон 20 22
16 Борнмут Борнмут 20 20
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 19 19
18 Астон Вилла Астон Вилла 20 18
19 Уотфорд Уотфорд 20 16
20 Норвич Сити Норвич Сити 20 13
Полная таблица

топ-5 тегов