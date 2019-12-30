Защитник "Витесса" Кларк может перейти в "Ливерпуль"

Защитник "Витесса" Макс Кларк может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает Mirror.



По данным источника, 23-летний игрок может перейти в "Ливерпуль". Руководство английского клуба следит за результатами футболиста в этом сезоне.



Стоит отметить, что несколько клубов АПЛ также наблюдают за Кларком.



В этом сезоне он участвовал в 17 матчах за "Витесс", забив 1 гол.

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