Защитник "Вольфсбурга" Тиссеран стал игроком "Фенербахче"
Защитник Марсель Тиссеран перешел из "Вольфсбурга" в "Фенербахче". Об этом сообщается на сайте турецкого клуба.
Контракт 27-летнего игрока с командой заключен по схеме "3+1". Сообщается, что сумма сделки составила 4 млн евро.
Ailemize hoş geldin, Marcel Tisserand! pic.twitter.com/zshbx3c1JG— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 15, 2020
В "Вальфсфурге" футболист играл с 2017 года. В минувшем сезоне защитник провел 23 матча, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.
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