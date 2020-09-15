Защитник "Вольфсбурга" Тиссеран стал игроком "Фенербахче"

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Защитник "Вольфсбурга" Тиссеран стал игроком "Фенербахче"

Защитник Марсель Тиссеран перешел из "Вольфсбурга" в "Фенербахче". Об этом сообщается на сайте турецкого клуба.

Контракт 27-летнего игрока с командой заключен по схеме "3+1". Сообщается, что сумма сделки составила 4 млн евро.

В "Вальфсфурге" футболист играл с 2017 года. В минувшем сезоне защитник провел 23 матча, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.

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