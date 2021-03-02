Защитник "Вулверхэмптона" хочет выступать за сборную Украины

Теги вулверхэмптонукраинамакс килман

Защитник "Вулверхэмптона" хочет выступать за сборную Украины

Центральный защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман готов защищать цвета сборной Украины.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, тренерский штаб "жёлто-синих" мониторит игру 23-летнего футболиста, родившегося в Лондоне. Его мать - из Киева, отец - из Москвы.

Сам Килман ранее не исключал, что будет выступать за сборную России.

В текущем сезоне игрок провёл за "Вулверхэмптон" 17 матчей и сделал 2 ассиста.

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