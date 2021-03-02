Защитник "Вулверхэмптона" хочет выступать за сборную Украины

Центральный защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман готов защищать цвета сборной Украины.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, тренерский штаб "жёлто-синих" мониторит игру 23-летнего футболиста, родившегося в Лондоне. Его мать - из Киева, отец - из Москвы.

Сам Килман ранее не исключал, что будет выступать за сборную России.

В текущем сезоне игрок провёл за "Вулверхэмптон" 17 матчей и сделал 2 ассиста.

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