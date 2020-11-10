Защитник "Вулверхэмптона" может попасть в сборную России

Центральный защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман заявил, что он может стать игроком сборной России. Также у него есть вариант со сборной Украины, так как его отец родился в Москве, а мать – в Киеве

"У меня есть возможность выступать за сборные России и Украины. Когда я был моложе, то приезжал в Москву, а также много времени проводил в Киеве, где живут мои родственники по материнской линии. А вот родственники со стороны отца перебрались в Нью-Йорк. Я довольно плохо говорю по-русски, но кое-что сказать могу", - приводит слова Килмана BBC.

23-летний Килман выступает за "Вулверхэмптон" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел пять матчей в чемпионате Англии и отдал одну результативную передачу.

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